Глава Еврокомиссии не верит в официальные результаты выборов в Беларуси

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен осудила силовые действия в отношении протестовавших в Беларуси и призвала опубликовать точные результаты президентских выборов.



"Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах", - написала глава ЕК в Твиттере.



Она подчеркнула: "Притеснениям и жестоким репрессиям в отношении мирных демонстрантов нет места в Европе".



Фон дер Ляйен призвала "соблюдать в Беларуси основополагающие права".



9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.



Штаб кандидата в президенты Белоруссии Тихановской не признает озвученные ЦИК республики предварительные итоги выборов, заявила агентству "Интерфакс-Запад" ее пресс-секретарь Анна Красулина. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - заявила Красулина.



После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Беларуси начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.

