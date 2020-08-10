Беспорядками в Беларусь пытаются управлять из России, Украины, Польши и Чехии - Лукашенко

Беспорядками в Беларуси пытаются управлять из-за рубежа, к ним причастны люди из России, Украины, Польши, Чехии, заявил президент республики Александр Лукашенко в понедельник.



"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.



При этом, заявил он, сторонники кандидата в президенты Светланы Тихановской "продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти".



"То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства, добровольно при 80% голосов должен передать им власть", - заметил он.



"Это оттуда (из-за рубежа - ИФ) идут команды. Надо отдать должное местным нашим - они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры", - сказал президент.



"В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - добавил он.



Лукашенко пообещал дать "адекватный" ответ на уличные акции протеста в республике, начавшиеся после объявления предварительных итогов президентских выборов.



"Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - заявил Лукашенко. Он также утверждает, что протестующие в отдельных городах пытались взять штурмом органы власти .

