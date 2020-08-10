Лукашенко - об акциях протеста: Страну разорвать мы не позволим

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ответ на неправомерные действия протестующих будет адекватный, и разорвать страну никто не позволит. Как передает Укринформ, об этом Лукашенко заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов, сообщает БЕЛТА.



"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться", - сказал белорусский лидер.



По его словам, ранены где-то около 25 ОМОНовцев - есть переломы рук, ног.



“Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - заявил Лукашенко.



Глава Беларуси отметил, что, собирая по крупицам информацию накануне, уже было видно, что может быть. "Конечно, это не то, что хотелось (организаторам акций – ред.). Хотелось, как я говорил, разжечь пожар в центре Минска, хватать головешки и разбрасывать по всему Минску. Конечно, это у них не получилось. Где-то, может, и мы допустили какие-то ошибки, где-то были промахи. Я тоже честно признавался, что мы еще не все знаем, чего они хотят", - поделился он.



Президент Беларуси привел факты, о которых ему доложили буквально этим утром. "По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти", - рассказал Лукашенко.



"То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда (из-за рубежа – ред.) идут команды. Надо отдать должное местным нашим - они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры… В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - рассказал Лукашенко.



Глава Беларуси обратил внимание, что эти приезжие не лезут сами на штыки. "Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили - они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему (эта информация подтверждается), штурмом хотели взять органы власти", - привел факты белорусский лидер.



Кроме того, сегодня 200-300 человек брошены организаторами акций на самый юг Беларуси, где в одном из городов был окружен райисполком. "Пришлось пограничникам вмешаться - там пограничный отряд базируется. То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти", - сказал глава Беларуси.



Лукашенко подчеркнул, что "определенные люди", находясь за рубежом, кукловодят, получая за это большие деньги, а участники несанкционированных акций - этого не понимают. "Но если в 200 м от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали. Если бы они дошли до Дворца Независимости, там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам - ОМОНовцам - они их уберегли от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы", - подытожил президент.



Как сообщал Укринформ, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Кандидатами на высший государственный пост были пять человек - супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко, который бессменно руководит страной с 1994 года.



По предварительным данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Беларуси Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей.



Правозащитный центр «Вясна» заявил, что один человек погиб в результате въезда спецтранспорта в толпу во время акций протеста в Минске и еще десятки находятся в больницах.

