В ОП опасаются, что от COVID-19 начнут умирать по 40-50 человек в день

Офис Президента заявляет, что в случае ежесуточного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 более 2 тыс. человек смертность от болезни увеличится до 40-50 случае в день.



Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передают Українськi Новини.



"Если в Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно", - сказано в нем.



В сообщении отмечается, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund объявила о начале второй волны эпидемии коронавируса, ее также ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.



"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой", - сказал Зеленский.

