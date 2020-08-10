Глава Европарламента требует от Беларуси соблюдать европейские демократические принципы

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил о необходимости обеспечения гражданам Беларуси основополагающих свобод.



"Свобода выражения мнения и право на протест - фундаментальные принципы в Европе. Насилие и репрессии в отношении мирных демонстрантов в Беларуси недопустимы и должны быть прекращены", - написал глава Европарламента в понедельник в твиттере.



Он также заявил о необходимости "обеспечить прозрачность избирательного процесса".



9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.



Штаб Тихановской не признает озвученные ЦИК республики предварительные итоги выборов, заявила агентству "Интерфакс-Запад" ее пресс-секретарь Анна Красулина. "Озвученные ЦИК итоги выборов не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу", - заявила Красулина.



После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Белоруссии начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.

