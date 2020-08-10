Малообеспеченных киевлян снабдят наборами защиты от коронавируса - Кличко

Из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом десятки тысяч социально незащищенных киевлян получат персональные наборы защиты, сообщил в понедельник, 10 августа, мэр столицы Виталий Кличко.



Наборы получат по меньшей мере 60 тысяч социально незащищенных граждан разных категорий.



Также они получат памятки с рекомендациями по профилактике коронавируса и инструкцией, что делать и куда обращаться в случае появлениям симптомов заболевания.



"К сожалению, число больных COVID-19 в столице увеличивается... Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание. Мы помогаем как можем: выплачиваем денежную помощь, выдаем продуктовые наборы и другую помощь", - сказал мэр.



При этом он отметил роль медиков, городских служб, волонтеров и неравнодушных киевлян в борьбе с распространением коронавируса.



Кличко призвал неукоснительно соблюдать элементарные правила, чтобы защититься от болезни.



