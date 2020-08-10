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- Туск призвал Лукашенко обнародовать "реальные итоги" голосования на выборах президента
Туск призвал Лукашенко обнародовать "реальные итоги" голосования на выборах президента
Опубликовать "реальные итоги" президентских выборов призвал главу Белорусского государства Александра Лукашенко в недавнем прошлом председатель Европейского совета, а ныне глава крупнейшей общеевропейской партии - Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск.
"Я призываю президента Лукашенко обнародовать реальные итоги вчерашнего голосования, положить конец насилию, отвести силы специального назначения и незамедлительно освободить арестованных участников мирных акаций протеста", - написал Туск в понедельник в Твиттере.
"Народ Беларуси, вчера вы сделали выбор: демократия, свобода и конец диктатуре. Я восхищаюсь вашей отвагой и решимостью. Все народы Европы и мира на вашей стороне", - подчеркнул глава партии, которая включает 16 глав правительств стран - членов ЕС, более десятка членов Европейской комиссии, в том числе председателя комиссии, председателя Европейского совета и председателя Европарламента.
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,09%.
Штаб кандидата в президенты Беларуси Тихановской не признал озвученные ЦИК республики предварительные итоги выборов. После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Белоруссии начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.
По данным МВД Беларуси, за участие в несанкционированных акциях задержано около 3 тыс. человек, пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц.
Руководство ЕС осудило действия властей Беларуси в отношении протестовавших.