Туск призвал Лукашенко обнародовать "реальные итоги" голосования на выборах президента

Опубликовать "реальные итоги" президентских выборов призвал главу Белорусского государства Александра Лукашенко в недавнем прошлом председатель Европейского совета, а ныне глава крупнейшей общеевропейской партии - Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск.



"Я призываю президента Лукашенко обнародовать реальные итоги вчерашнего голосования, положить конец насилию, отвести силы специального назначения и незамедлительно освободить арестованных участников мирных акаций протеста", - написал Туск в понедельник в Твиттере.



"Народ Беларуси, вчера вы сделали выбор: демократия, свобода и конец диктатуре. Я восхищаюсь вашей отвагой и решимостью. Все народы Европы и мира на вашей стороне", - подчеркнул глава партии, которая включает 16 глав правительств стран - членов ЕС, более десятка членов Европейской комиссии, в том числе председателя комиссии, председателя Европейского совета и председателя Европарламента.



9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,09%.



Штаб кандидата в президенты Беларуси Тихановской не признал озвученные ЦИК республики предварительные итоги выборов. После объявления вечером в воскресенье официальных предварительных результатов выборов в Минске и ряде других городов Белоруссии начались акции протеста, которые были пресечены сотрудниками силовых структур.



По данным МВД Беларуси, за участие в несанкционированных акциях задержано около 3 тыс. человек, пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц.



Руководство ЕС осудило действия властей Беларуси в отношении протестовавших.

