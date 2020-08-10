ЦИК Беларуси обновил данные по результатам голосования на выборах президента

ЦИК Беларуси обновил данные по результатам голосования на выборах президента

Центризбирком Беларуси опубликовал обновленные данные по результатам голосования на выборах президента республики.

Согласно опубликованной информации, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,09%, Анна Канопацкая - 1,68%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Сергей Черечень - 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.

В понедельник утром ЦИК Беларуси обнародовал предварительные данные голосования на выборах, согласно которым за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9% , Канопацкую - 1,68%, Дмитриева - 1,04%, Черечня - 1,12%, против всех - 6,02%.

Окончательные данные выборов должны быть подведены до конца недели.