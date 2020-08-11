Зеленский подписал закон об уголовных производствах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об осуществлении уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей" №817-IX, который Верховная Рада приняла 21 июля, сообщается на сайте главы государства в понедельник.

Документ вносит изменения в ч.2 ст.31 и ст.315 Уголовно-процессуального кодекса Украины и устанавливает что уголовное производство в суде первой инстанции по преступлениям, санкция по наказание по которым предусматривает лишение свободы более, чем на 10 лет, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого.



"Это ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, положительно повлияет на реализацию прав сторон уголовного производства, соблюдение принципов уголовного производства, качество работы местных судов Украины общей юрисдикции. Такой шаг также разгрузит украинские суды от рассмотрения большого количества уголовных производств коллегиями в составе трех профессиональных судей и будет способствовать улучшению доступа граждан к правосудию и выполнению задач уголовного судопроизводства, закрепленные как в национальном законодательстве, так и в международных соглашениях", - говорится в сообщении.



На сайте президента отмечается, что до сих пор многие производства, рассматривавшиеся в судах первой инстанции коллегией судей, находились в этих судах по два года и более, что связано с ростом количества таких дел и со сложностью согласования графиков судебных заседаний между членами коллегии, особенно в период отпусков. Кроме того, в большом количестве судов правосудие осуществляют не более трех судей, из-за чего после рассмотрения любого ходатайства органа досудебного расследования было уже невозможно создать коллегию судей, а потому дела направлялись в апелляционные суды для изменения территориальной подсудности, что приводило к низкой явке на судебные заседания и отложению рассмотрения дела.

