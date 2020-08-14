Рис способен вызвать развитие сердечно-сосудистых недугов

Университеты Манчестера и Солфорда, сообщает The Daily Mail, показали, что активное потребление риса повышает риск смерти от сердечного заболевания вследствие наличия в рисе мышьяка. Это соединение накапливается в рисе естественным путем, попадая туда из почвы и воды, особенно в локациях, где используются гербициды. Его не раз связывали с онкологическими заболеваниями и болезнями печени.



Мышьяк в рисе виноват в более чем 50000 предотвратимых преждевременных смертей в год во всем мире. Исследователи изучали потребление риса в Англии и Уэльсе и распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных воздействием мышьяка. Оказалось, 25% человек с самым высоким уровнем потребления риса в Англии и Уэльсе имели повышенный риск сердечно-сосудистой смертности из-за воздействия неорганического мышьяка по сравнению с 25% человек с самым низким уровнем потребления риса.



Ученые подсчитали: для самых активных потребителей риса риск составлял примерно 6%. Специалисты не советуют полностью отказываться от риса, ведь в нем содержится много полезной клетчатки. Они рекомендуют обратить внимание на сорта риса с малым содержанием мышьяка, такие как басмати.

