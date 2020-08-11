Президент Литвы призывает ввести жесткие санкции против Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз должен обсудить санкции против Беларуси в ответ на репрессии оппозиционеров. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает Delfi.



"Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы", - сказал президент в интервью изданию.



Он отметил, что сейчас дело приняло куда более серьезный оборот.



"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", - добавил глава государства.



Науседа отметил, что сотрудничество Литвы с властями Беларуси будет зависеть от ситуации с правами человека.



"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", - резюмировал Науседа перспективу отношений двух стран.

