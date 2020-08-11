Партнеры СП-2 заговорили о заморозке проекта

Компания Uniper, которая является партнером Газпрома по проекту Северный поток-2, заявляет о росте вероятности заморозки строительства газопровода. Об этом говорится в отчете компании. пишет ТАСС во вторник, 11 августа.



"По мере того, как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта Северный поток-2, вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", - говорится в отчете.



Отмечается, что проект работает над смягчением последствий приостановленных работ по укладке труб и над доведением проекта до завершения.



"В случае, если проект в конечном итоге не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и потерять ожидаемый процентный доход", - отмечается в отчете.