Рада может провести внеочередную сессию 25 августа

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тыс грн.



"Я не знаю, внес ли президент или не внес представление (о проведении внеочередного заседания - ИФ), но время для этого есть и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот закон и другие законы", - сказал Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

