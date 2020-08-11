В Украине с COVID-19 госпитализированы 5549 человек - Минздрав

В Украине на сегодня заметен существенный рост количества госпитализированных пациентов с COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"Сегодня утром в стационарных отделениях, то есть госпитализированы 5549 человек, а если взять цифру, которая была месяц назад, 11 июля - это 3912 человек. Вы видите, как за это время выросло количество людей, которые находятся в наших больницах и лечатся от COVID-19. Это количество увеличивается каждый день. Уже третий день подряд больницы Львовской области заполнены более чем на 50%, речь идет о кроватях, выделенных для лечения больных COVID-19... Мы начали разворачивать "вторую волну" больниц", - сказал министр.



По его словам, "вторая волна" больниц является мощной, там предусмотрено около 10 тысяч коек.



"В то же время, мы должны понимать, что, сколько бы мы не предусмотрели, все равно есть определенный предел. Именно поэтому у нас это вызывает большое беспокойство, поэтому мы говорим об очень напряженной ситуации с развитием COVID-19", - отметил Степанов.

