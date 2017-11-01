Наблюдательный Совет Укрзализныци определился с победителем конкурса на председателя правления, но остались вопросы

На финальной стадии находится конкурс на должность председателя правления АО "Укрзализныця". Ситуация вокруг конкурса начала ускоряться в последнее время. Подробности ситуации - в колонке Дмитрия Марунича.

Согласно инсайдерской информации, члены Наблюдательного Совета "Укрзализныци" определились с победителем конкурса на должность председателя правления, насколько известно, им стал Петр Чернышов. В ближайшие дни об этом объявят широкой общественности.

Однако, один из кандидатов на должность, Владимир Жмак, похоже, заручился поддержкой "бэк-офиса" министра инфраструктуры Владислава Криклия. В частных разговорах члены Наблюдательного Совета жалуются на прямое давление со стороны людей министра инфраструктуры, которые хотят, чтобы "Укрзализныцю" возглавил Владимир Жмак.

По той же инсайдерской информации Грант Даян, приближенный к министру Криклию и Вилену Шатворяну, в кулуарах собирает голоса в поддержку Жмака. Именно Шатворян, как писали СМИ, был "смотрящим" за "Укрзализныцей" от донецких, а затем от Народного фронта. Также известно, что в процесс активно включилось доверенное лицо Криклия - Павел Шевченко. СМИ писали, что именно Шевченко может быть тем, кто курирует коррупционные схемы в "Укртрансбезопасности" и плотно интегрирован в тему закупок "Укрзализныци".

"Укрзализныця" в течение последнего года погрязла в коррупционных скандалах, где часто фигурировали люди, связанные с Министерством инфраструктуры. И независимая кандидатура Петра Чернышова может спутать карты в этом процессе. Возможно, именно потому представители "бэк-офиса" министра инфраструктуры поддерживают своего кандидата Владимира Жмака. В свою очередь, Жмак, в случае назначения его на председателя правления "Укрзализныци", скорее всего, будет иметь определенные обязательства перед Грантом Даяном и Павлом Шевченко. Например - назначить их людей на ключевые должности в компании.

Напомним, Наблюдательный Совет Укрзализныци - это независимый орган, созданный для более прозрачной работы компании. Однако, похоже, власть пытается давить на независимых членов Наблюдательного Совета.

Поэтому общественности следовало бы уделять больше внимания конкурсу на должность руководителя УЗ. С приходом новой власти украинцы думали что институт "смотрящих" за государственными предприятиями отойдет в прошлое. Однако, как мы видим из ситуации вокруг конкурса на руководителя "Укрзализныци", все движется по старым рельсам.