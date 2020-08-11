Тихановская: решение покинуть Белоруссию я приняла самостоятельно

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно".



"Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж Тихановской - ИФ) никоим образом не могли на него повлиять", - заявила Тихановская в своем видеообращении.



"Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог, оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она.



По словам Тихановской, она думала о том, что "вся эта кампания меня очень сильно закалила, придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально".



Кандидат в президенты Беларуси призвала людей беречь себя. "Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - сказала она.



Видеообращение Тихановской подписано "Я уехала к детям".



Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что Тихановская уехала в Литву, она в безопасности. Позже выезд Тихановской из Беларуси официально подтвердил Госпогранкомитет республики.

