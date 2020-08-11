Дочь Путина испытала на себе российскую вакцину от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе российскую вакцину от коронавируса, передает УНН со ссылкой на ТАСС.



"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку, я думаю, что в этом смысле она приняла участие в эксперименте", - сказал Путин.



По его словам, после первого укола температура тела у его дочери была 38 градусов, на следующий день - чуть более 37.



"И все, после второго укола, второй прививки - тоже температура немного поднялась, и все сошло затем на нет, чувствует себя хорошо, и титры (антител - ред.) высокие", - заявил президент РФ.

