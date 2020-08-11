Раде предложили не признавать выборы в Беларуси

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о не признании украинским парламентом легитимными выборов президента Республики Беларусь, сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность", председатель межфракционного депутатского объединения "За демократическую Беларусь" Алексей Гончаренко.



"Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале во вторник.



Депутат опубликовал фотографию, которая свидетельствует о процессе регистрации постановления в Аппарате Верховной Рады.



При этом на сайте парламента документ пока не опубликован. В карточке постановления, которую и выложил Гончаренко, указано, что инициатива предполагает непризнание легитимности выборов президента Беларуси и заявление украинского парламента о недопустимости насилия власти в отношении протестующих.

