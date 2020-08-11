КГГА распорядилась демонтировать строительный забор возле парка Малышко

Департамент городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА) издал предписание на демонтаж забора вокруг объекта строительства возле парка им. Андрея Малышко в Днепровском районе столицы.



"По проспекту Броварскому в Днепровском районе города Киева по поручению Виталия Кличко Департаментом городского благоустройства Киевской городской государственной администрации аннулирована контрольная карточка на временное нарушение благоустройства 2014 года", - заявил сопредседатель Комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории города Киева, Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.



Он напомнил, что забор установила компания-землепользователь сначала под видом "благоустройства территории", а в дальнейшем вывесила строительный паспорт на строительство на Броварском проспекте многофункционального центра.



Бондаренко подчеркнул, что в случае отказа компании-землепользователя демонтировать забор, демонтаж будет осуществлен силами коммунального предприятия "Киевблагоустройство" в трехдневный срок.



Комиссия в настоящее время рассматривает вопрос выкупа этого земельного участка для общественных нужд, а именно: расширение парка имени Андрея Малышко.



Бондаренко осудил привлечение неизвестных молодых людей спортивного телосложения для противостояния с жителями.



"Хочу отметить, что любая застройка, которая начиналась с противостояния с жителями - не завершалась ничем положительным для застройщика", - заявил он.

