КГГА распорядилась демонтировать строительный забор возле парка Малышко

КГГА распорядилась демонтировать строительный забор возле парка Малышко

Департамент городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА) издал предписание на демонтаж забора вокруг объекта строительства возле парка им. Андрея Малышко в Днепровском районе столицы.

"По проспекту Броварскому в Днепровском районе города Киева по поручению Виталия Кличко Департаментом городского благоустройства Киевской городской государственной администрации аннулирована контрольная карточка на временное нарушение благоустройства 2014 года", - заявил сопредседатель Комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории города Киева, Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

Он напомнил, что забор установила компания-землепользователь сначала под видом "благоустройства территории", а в дальнейшем вывесила строительный паспорт на строительство на Броварском проспекте многофункционального центра.

Бондаренко подчеркнул, что в случае отказа компании-землепользователя демонтировать забор, демонтаж будет осуществлен силами коммунального предприятия "Киевблагоустройство" в трехдневный срок.

Комиссия в настоящее время рассматривает вопрос выкупа этого земельного участка для общественных нужд, а именно: расширение парка имени Андрея Малышко.

Бондаренко осудил привлечение неизвестных молодых людей спортивного телосложения для противостояния с жителями.

"Хочу отметить, что любая застройка, которая начиналась с противостояния с жителями - не завершалась ничем положительным для застройщика", - заявил он.