Тихановская призвала прекратить протесты

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 11 августа, записала новое видеообращение, в котором призвала соотечественников прекратить протесты. В видеоролике женщина зачитывает текст, в котором призывает не противостоять милиции.



"Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности", - сказала Тихановская.



Она также поблагодарила соотечественников, которые поддержали ее на выборах и призвала их беречь себя и своих близких.

