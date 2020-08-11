Дело Шеремета: суд отпустил Кузьменко под домашний арест

Апелляционный суд Киева на заседании во вторник, 11 августа, принял решение о смягчении меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. "Юлию освобождают под круглосуточный (домашний арест – ИФ)", - говорится в сообщении на страничке сообщества Free Dr Kuzmenko в Фейсбук. Трансляция данного судебного заседания не проводилась.



Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.



Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.



Национальная полиция Украины неоднократно призывала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета и их адвокатов не затягивать процесс ознакомления с материалами производства, чтобы суд мог быстрее начать рассмотрение дела.



Антоненко в настоящее время находится под арестом, в отношении Дугарь суд отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

