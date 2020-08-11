Тихановской в Литве предоставили охрану

Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской предоставили охрану в Литве. Правительство Литвы предоставило ей охраняемое жилье, где она находится вместе со своими детьми.



Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



По его словам, Литва заботится о безопасности Тихановской и ее детей, а также главы штаба Марии Мороз, которая прибыла в страну вместе с кандидатом в президенты Беларуси.



"Светлана Тихановская в безопасности, она находится в Литве вместе со своими детьми. Ей предоставлено место, с ведома правительства, у нее статус гостьи, как я упоминал, у нее есть виза", - сказал Линкявичюс.



Также министр добавил, что пока не знает планов Тихановской.



"Она сама решит, как ей дальше поступать, возможно, пообщается со СМИ, есть потребность, но все это будет естественно, без форсирования", - сказал он.

