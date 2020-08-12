ФГИ готов начать процесс приватизации первых объектов ГП "Укрспирт"

Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко заявил о готовности Фонда начать процесс приватизации объектов ГП "Укрспирт", ведомству уже переданы 12 предложений по приватизации.



Согласно пресс-релизу Фонда во вторник, приватизация объектов спиртовой отрасли на первом этапе предусматривает выставление на прозрачные аукционы объектов ГП "Укрспирт". Общее количество готовых к приватизационному процессу объектов - 41.



Председатель Фонда госимущества также акцентировал внимание на том, что ключевым условием успешной приватизации активов спиртовой отрасли является скорейшее утверждение правительством Программы реформирования и развития спиртовой отрасли, где будут предусмотрены процедура и условия проведения продажи.



"Потенциальные инвесторы отрасли производства спирта - это не только производители пищевых спиртов, но и фармацевтические компании, производители автомобильного топлива и агрокомпании, которые заинтересованы в переработке собственной продукции", - цитирует пресс-служба ФГИ Сенниченко.



По его словам, до недавнего времени Украина вместе с Беларусью были единственными в мире странами с государственной монополией на производство спирта.



"Это привело к тому, что за последнее десятилетие производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза, а доля его теневого оборота возросла с 10% от общего потребления в 2007 году до 55% в 2019", - отметил глава ФГИ.

