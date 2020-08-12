Иордания намерена подать заявку на закупку российской вакцины от коронавируса

Иордания планирует отправить заявку на закупку российской вакцины от коронавируса нового типа. Об этом, как передает новостной портал Ammon News, заявил министр здравоохранения королевства Саад Джабер.



"Иордания следила за вакциной с самого начала ее разработки на ранних стадиях, она изучалась в закрытых кругах, - сказал он. - Королевство свяжется с российскими властями с тем, чтобы получить российскую вакцину как можно скорее".



Также министр подчеркнул, что разработанный в РФ препарат изначально не выставлялся на коммерческой основе, как это делали международные компании, которые предлагали резервировать вакцины.



Президент России Владимир Путин во вторник сообщил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о разработке Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава страны, которая прошла клинические испытания в июне-июле. Он также сказал, что одна из его дочерей сделала прививку и чувствует себя хорошо.



Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, Россия получила предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз российской вакцины от 20 стран. По его словам, на сегодняшний день наибольший интерес к ней проявляют государства Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, с которыми уже финализирован ряд контрактов на закупку вакцины.



