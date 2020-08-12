В ЕК, что санкции США против Nord Stream 2 нарушают международное право

Еврокомиссия (ЕК) отреагировала на угрозы Вашингтона ввести санкции против европейских компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".



"Экстерриториальное применение санкций нарушает международное право", - заявила во вторник представитель еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон германской газете Handelsblatt. Она отметила, что ЕС в принципе отвергает принимаемые третьими странами ограничительные меры в отношении европейских компаний, если они ведут легитимный бизнес.



В ЕК указали на то, что администрация США в данном случае не провела консультаций с Брюсселем. "Целью Еврокомиссии всегда было обеспечить, чтобы "Северный поток - 2" в случае реализации работал прозрачным и недискриминирующим образом при надлежащем уровне контроля и в соответствии с важнейшими принципами международного и европейского законодательства в области энергетики", - сказала представитель Симсон.



По ее словам, ЕК крайне обеспокоена решением госдепартамента США включить "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").



"Это часть более широкой тревожной тенденции, касающейся также случаев с Ираном, Кубой, Международным уголовным судом и проектом "Турецкий поток", когда США применяют санкции или угрожают ими европейским компаниям", - напомнили в Еврокомиссии. Там отметили, что ЕК внимательно следит за выполнением директивы ЕС в области энергетики, что в полной мере сделала Германия при реализации "Северного потока - 2".



4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода. В Германии подвергли резкой критике планы расширения санкций против проекта. Ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил журналистам, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").



Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.



Закон CAATSA был принят в США в 2017 году. Он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

