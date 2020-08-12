СБУ заявила о злоупотреблениях при возведении объектов Чернобыля

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении злоупотреблений корпорацией "Укрбуд" во время тендеров на строительство объектов хранения радиоактивных отходов на территории Чернобыльской зоны. "Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров...

... на строительство объектов хранения и перемещения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

По данным следствия, в сделке задействованы "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж", которые входят в состав "Укрбуда".



"В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных "Чернобыльской АЭС" и "Энергоатомом". Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, комплексов инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завода по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен (39,8 миллионов долларов – ред.)", - добавили в СБУ.



По данным службы безопасности, данные торги были выиграны неправомерно.

"Фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов. Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело необоснованному выделению более 26 миллионов гривен (941 тыс. долларов – ред.) государственных средств", - говорится в сообщении.



В СБУ утверждают, что все материалы по данному делу уже переданы в Антимонопольный комитет, а указанные коммерческие структуры оштрафованы на 117 миллионов гривен (4,2 млн долларов – ред.) и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на 3 года.

