Суд Польши отказался выпустить экс-главу Укравтодора под залог

Суд в Польше отклонил ходатайство об освобождении экс-главы Укравтодора Славомира Новака из-под стражи. Об этом сообщает Onet.pl.



Таким образом суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о предварительном заключении Новака.



Защита Новака хотела заменить предварительное заключение на другую меру пресечения, например, выход под залог.



Также адвокаты предоставили список из 17 человек, которые были готовы взять Новака на поруки.



Как известно, 22 июля районный суд Варшавы постановил задержать Славомира Новака на три месяца. Экс-министр транспорта в правительстве Дональда Туска и экс-глава Укравтодора подозревается в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.



Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак возглавлял Укравтодор. Он был назначен и. о. председателя агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.



