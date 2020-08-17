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Назван лучший Джеймс Бонд в истории
Британский еженедельник о телевидении и радио RadioTimes провел опрос среди своих читателей и выяснил, какому актеру, сыгравшему в кино агента 007 Джеймса Бонда, удалось лучшего всего справиться с ролью.
Поклонники экранизации романов Флеминга посчитали лучшим Джеймсом Бондом в истории актера Шона Коннери, который снялся в пяти фильмах бондианы с 1962 по 1967 годы.
Также фанаты отметили Тимоти Далтона и Пирса Броснана.
Отметим, что в шпионских боевиках роль Бонда также исполнили Дэниэл Крейг, Джордж Лэзенби и Роджер Мур.
Источник: Корреспондент
09:30