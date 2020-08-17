В морепродуктах нашли частицы микропластика

Ученые придумали, как можно просто узнавать, сколько микропластика содержится в морских животных. Оказалось, что в популярных морепродуктах – креветках, устрицах или крабах – может содержаться достаточно много частиц микропластика. Больше всего его оказалось в сардинах, пишет пресс-служба Университета Квинсленда. Исследование опубликовал научный журнал Environmental Science & Technology.



"Во всех исследованных образцах мы обнаружили микрочастицы широко используемого искусственного полимера поливинилхлорида. При этом наибольшей концентрации в образцах достигал полиэтилен, самый распространенный из таких полимеров", – рассказала Франсиска Рибейро, один из авторов работы.



Каждый год в сточные воды и на свалки по всему миру попадает примерно 300 млн тонн пластикового мусора. Большую его часть почвенные микробы не могут разложить, поэтому этот мусор остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда он попадает в Мировой океан, то сбивается в огромные скопления, подобные так называемому Большому тихоокеанскому мусорному пятну.



Как показывают наблюдения ученых, в воде эти частицы долго не задерживаются: их поедают морские животные. Как выяснили канадские исследователи два года назад, каждый год человек в среднем проглатывает от 40 до 60 тыс. микрочастиц пластика.



Ученые из Австралии и Великобритании под руководством Рибейро создали метод, благодаря которому можно идентифицировать и сосчитать микрочастицы распространенных видов полимеров – полистирола, полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена и полиметилметакрилата, – которые попали в организм морских животных. Исследователи сфокусировались на пяти видах: устрицах, креветках, кальмарах, крабах и сардинах.



Анализ показал, что меньше всего пластика встречалось в кальмарах и устрицах – 0,04 и 0,07 мг, больше всего – в сардинах, 2,9 мг. По составу частицы различались, но чаще всего в них встречался полиэтилен. "Лишь в устрицах скапливается в основном поливинилхлорид", – добавила Рибейро.



В дальнейшем ученые планируют найти источники загрязняющего океан пластика.



