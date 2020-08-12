GGbet: ставки и прогнозы на киберспорт

GGbet – легальный российский букмекер, специализирующийся на киберспорте, хотя тут можно ставить и на другие виды спорта. У такой ориентированности есть свои плюсы – коэффициенты повыше, линия вариативнее, чем у других букмекеров.

Большинство конкурентов подходит к киберспорту поверхностно – по той простой причине, что у них это направление не считается основным. В случае с GGbet ситуация иная. Мы подготовили для вас полную версию обзора официального сайта ггбет, как проводятся пополнение и вывод, какие отзывы оставляют для gg bet, как делают прогнозы и многое другое. Букмекер предлагает большое количество разных вариантов для ставок. Доступны все актуальные турниры.

Какие ставки на киберспорт здесь делают

Линия действительно весьма обширная, на сайте имеются как популярные дисциплины, так и не очень. Есть распространенные Dota 2, Counter-Strike, Overwatch. И не такие известные – Rocket League, Heroes of the Storm и другие.

С площадкой легко работать – достаточно открыть доступные события и нажать на конкретный матч. В случае с Counter-Strike можно ставить на победителя, тотал и гандикап по раундам, чет/нечет раундов, овертайм.

В случае с Dota 2 роспись тоже отличная – можно ставить на результат, тотал карт, гандикап и т. д.

Прочие киберспортивные дисциплины

Не все игры проработаны столь детально, но сам факт того, что они имеются в линии, причем тут есть почти все активные турниры, положительный. Чтобы сделать ставку, выбираем подходящую игру в столбце, открываем заинтересовавший турнир и разворачиваем роспись. Затем выбираем исход, щелкнув по коэффициенту и указав сумму, которую хотите поставить. Потом нажимаем кнопку «Заключить Пари».





Какие бонусы есть у букмекерской конторы

Нет бонуса на пополнение баланса, зато имеются акции, которые запускаются в честь каких-либо крупных состязаний. Кроме того, игрокам доступен промокод GGbet, который можно обменять на кэшбэк, деньги, дополнительные фрибеты.

Как пополнять счет и выводить деньги

GGbet поддерживает разные способы проведения платежей, из них можно выделить:

Visa или Mastercard;



Qiwi;



Webmoney.

Минимальная сумма для ставок у этого букмекера составляет 1 евро. Если возникнут какие-либо сложности с пополнением, можно обратиться в техслужбу поддержки площадки.

Вывод денег тоже сделать несложно – достаточно зайти в личном кабинете в раздел «Вывод», а там выбрать подходящий платежный метод. Указываем требуемую сумму и ждем прихода сообщения с кодом на ваш телефон, после чего осуществляется вывод.