Полноценный доступ в интернет восстановлен в Беларуси

Полноценный доступ к ресурсам интернет восстановлен с утра среды в Беларуси.



Пользователи сети отмечают, что после перерыва в несколько дней начали в обычном режиме работать соцсети и мессенджеры, загружаться сайты за пределами национальной доменной зоны, обновляться онлайн-сервисы.



9 августа вечером, в основной день выборов президента республики, интернет-пользователи столкнулись с проблемами с доступом к онлайн-ресурсам, включая сайты госучреждений, министерств и ведомств, госагентства "БелТА" и главы Беларуси.



10 августа государственный оператор услуг связи "Белтелеком" сообщал, что до конца дня планирует восстановить полноценный доступ к глобальной сети в Белоруссии. Заявлялось, что наблюдается "проблема с внешними каналами, большая нагрузка". Вместе с тем, полноценная интернет-связь была восстановлена только к утру 12 августа.

