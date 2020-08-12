Игрок Шахтера установил рекорд Лиги Европы

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон стал первым футболистом в истории Лиги Европы, которому удалось отметиться забитыми голами в семи разных сезонах турнира.



Об этом сообщает Twitter Gracenote Live.



Свой первый гол в розыгрыше Лиги Европы 2019-2020 Тайсон забил в ворота "Базеля" в рамках 1/4 финала.



В шести разных розыгрышах Лиги Европы голы забивали Александр Ляказетт, Джеремейн Ленс и Ари.



Данная статистика ведется с сезона 2009-2010, когда был изменен формат турнира.



Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. В Лиге Европы он также забивал за харьковский "Металлист.



В розыгрыше Лиги Европы 2019-2020 на счету Тайсона 1 гол и 1 голевая передача в пяти матчах.



