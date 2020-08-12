В Беларуси на акциях протеста задержали 9 украинцев - МИД

В Беларуси во время акций протеста, которые начались после выборов президента республики, избили украинского журналиста и задержали девять граждан Украины. Информацию об этом УНН подтвердили в Департаменте консульской службы МИД Украины. Так, в МИД подтвердили, что, по данным посольства Украины в РБ, в городе Витебск на фоне протестов были задержаны девять граждан Украины, в то же время после принятых дипучреждением мероприятий упомянутые граждане были освобождены из-под стражи.



Кроме того, ДКС подтвердил информацию об избиении украинского фотокорреспондента агентства Associated Press.



Напомним, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которык начались вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.



По данным ЦИК Беларуси, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в ЦИК страны жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

