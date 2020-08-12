В ЕС обсуждают возможность жестких санкций в отношении Минска

Член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс заявил, что самыми эффективными санкциями в отношении Беларуси за фальсификацию выборов и насилие против протестующих будут индивидуальные, однако планируется обсудить "разные варианты".



Он добавил, что в ЕС сейчас говорят о жестких санкциях в отношении Белоруссии. "Мы уже видим такие предложения, что, скорее всего, нужно будет дать очень жесткий ответ на действия Белоруссии после выборов", - отметил он.



Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что соберет в пятницу, 14 августа, во второй половине дня совещание Совета ЕС на уровне глав МИД для обсуждения в том числе президентских выборов в Беларуси.



Власти Беларуси в понедельник объявили, что действующий президент Александр Лукашенко на выборах собрал 80% голосов и одержал победу. Вскоре в Белоруссии начались массовые протесты. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская во вторник прибыла в Литву.

