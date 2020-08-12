Google создает мировую систему оповещения о землетрясениях

Американская корпорация Google объявила о намерении создать мировую систему предупреждения о землетрясениях с помощью устройств на базе Android.



Как пояснили в Google, обычные сейсмометры слишком дорогие и непрактичные, однако в компании придумали решение этой проблемы.



Устройства на базе Android могут стать мини-сейсмометрами, поскольку акселерометры, реагирующие на поворот экрана, очень чувствительны к сейсмическим колебаниям и могут распознавать как первую, слабую, волну, так и более сильные, в том числе из эпицентра землетрясения. Благодаря данным тысяч устройств на базе Android Google сможет собрать и обработать данные, после чего предупредить о землетрясении, передает kommersant.



Первым регионом, в котором протестируют систему, станет штат Калифорния в США, в дальнейшем ее планируется распространить по всему миру.

