Телеканал "112": власть во главе с Зеленским и Ермаком продолжает рейдерскую атаку

Офис президента (ОП) и Служба безопасности Украины (СБУ) продолжают атаку на телеканал "112 Украина". СБУ подала апелляцию на решение Шевченковского районного суда в Киеве, который ранее отклонил арест имущества и корпоративных прав телеканала "112" и передачи их в управление Агентства по управлению активами - АРМА.

Как сообщает телеканал со ссылкой на свои источники, соответствующие действия напрямую связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой ОП Андреем Ермаком и главой СБУ Иваном Бакановым.



Так, апелляция будет рассматриваться Киевским апелляционным судом. СБУ снова требует арестовать корпоративные права "112 Украина" и передать канал в управление АРМА, намереваясь таким образом принудительно и безвозвратно отнять телеканал у собственника, народного депутата Украины Тараса Козака, по политическим мотивам.



Ранее телеканал "112 Украина" был лишен цифровой лицензии в результате прямого давления на судей экс-главой ОП Андреем Богданом.



"Сегодня история повторяется – "112 Украина" считает нынешнего руководителя ОП Андрея Ермака ответственным за давление на канал с целью осуществления руководства информационной политикой вещателя", - говорится в сообщении телеканала.



Владелец "112 Украина" народный депутат Тарас Козак намерен добиться привлечения к уголовной ответственности всех сотрудников прокуратуры и СБУ, которые принимали участие в этих незаконных действиях. "Это будет наука для всех, кто задумает осуществлять нападки на независимые средства массовой информации", - сказал он.



Сообщается, что телеканал подал заявление о совершении уголовных преступлений группой государственных служащих, причастных к попытке рейдерского захвата в Государственное бюро расследований (ГБР). В нем указана группа следователей СБУ, которая действовала по указанию первых лиц государства - Зеленского, Ермака и Баканова.



Телеканал "112 Украина" проинформировал о происходящем европейские структуры, ОБСЕ, международные организации защиты прав журналистов и другие организации.



Атаку власти на "112 Украина" уже осудили в Европейском парламенте. В частности, депутат от Великобритании Нейтан Гилл назвал действия власти неприемлемыми.



"Владелец телеканала "112 Украина" Тарас Козак - один из ведущих оппозиционных политиков в Украине. И тот факт, что президент Зеленский использует государственные регуляторы, чтобы незаконно арестовать корпоративные права - для меня неприемлем. Это просто неслыханно, не могу представить, чтобы нечто подобное случилось на Западе или в США. Это недемократично. СБУ пытается забрать телеканал у законного владельца. И Владимир Зеленский это одобряет. Это неприемлемые политические действия власти против законно избранных народных депутатов, которые сейчас в оппозиции", - сказал он.



Евродепутат от Германии Максимилиан Кра заявил, что вопрос давления власти на канал будет подниматься в ходе осенней сессии Европарламента.



"Недопустимо, чтобы Украина притворялась страной, которая идет на Запад. В развитых странах СМИ являются независимыми, и они имеют право говорить то, что не нравится слышать правительству. Мы не будем молчать и будем поднимать этот вопрос. Сейчас украинское правительство идет по пути меньшей свободы и по пути меньшей демократии. Начнется жаркая осень, и мы начнем информировать всех. Нам придется задать несколько вопросов украинским послам. И правительству придется отвечать на эти вопросы", - заявил он.

