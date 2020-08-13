В Одесской области подтвержден случай заболевания сибирской язвой

Референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы у заболевшего жителя Одесской области.



Как сообщил ЦОЗ в соцсети Фейсбук, 7 июля в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении на сибирскую язву.



"При проведении эпидрасследования установлено, что больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи. 3 августа 2020 года у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Только 7 августа 2020 года больной обратился к семейному врачу", - отмечено в сообщении.



11 августа лаборатория методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы.



Специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания.



Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.



"Сибирская язва не передается от человека к человеку",- подчеркивается в сообщении.



Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных.



Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем.

