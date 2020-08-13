Президент Украины подписал закон о финансовых рынках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов" (законопроект №2284).



Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады в среду.



Как сообщалось, Украина взяла на себя обязательство принять этот закон до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом по текущей программе stand by. Рада окончательно одобрила его 19 июня, а спикер подписал 27 июля.



Закон, являющийся обновленным законопроектом №9035 "О деривативах и финансовых рынках" прошлого созыва парламента, имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR. В части финансовой инфраструктуры документ предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.



Документ также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, в соответствии с которым меньшая ответственность предполагает меньшие требования.



По части финансовых инструментов запланированы введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме того, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг, регламентирует ликвидационный неттинг.



В целом закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, однако отдельные пункты – с момента опубликования, а еще несколько – с 1 января 2022 года. В частности, именно до этого срока Нацбанк должен передать муниципальные облигации на обслуживание из своего депозитария в Национальный депозитарий Украины.

