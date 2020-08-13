МИД Литвы: Тихановской нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности

Кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которая выехала во вторник в Литву, нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности, о котором она сама и сообщит. Об этом глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс заявил в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas, передает УНН.



"Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения и о котором сама тогда расскажет", - отметил он.



По словам министра, необходимость в паузе для Тихановской связана с тем, что она оказалась в тяжелых обстоятельствах.



"Тихановская не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала огромная нагрузка, к которой она, возможно, оказалась неготовой", - сказал Линкявичюс.



Он также назвал Тихановскую "символом выборов" и считает, что ее деятельность "дала толчок к пониманию того, что в Беларуси должно формироваться гражданское общество".



По словам главы МИДа, сейчас Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию, обязательную для въехавших в Литву из Беларуси.



"Она находится в самоизоляции, как это положено правилами. Никаких исключений нет", - сказал глава МИДа.

