Нефть дешевеет после негативного прогноза ОПЕК

Нефть дешевеет в четверг, 13 августа, после того, как ОПЕК заявила, что спрос на топливо упадет больше, чем ожидалось. Однако данные правительства США показывают, что запасы сокращаются, а спрос возвращается, несмотря на пандемию коронавируса.



Об этом сообщает агентство Reuters.



Нефть марки Brent подешевела на 0,29% до 45,30 долларов за баррель к 10:05 по киевскому времени, после роста 2% на предыдущей сессии. Нефть WTI подешевела на 0,33% до 42,53 долларов, после роста на 2,6% в среду.



Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в ежемесячном отчете, что мировой спрос на нефть упадет на 9,06 млн баррелей в сутки до 90,63 млн баррелей в сутки, что больше, чем снижение на 8,95 млн баррелей в сутки, ожидавшееся месяц назад.



ОПЕК ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 7,00 миллиона баррелей в сутки до 97,63 миллиона баррелей в сутки.



"ОПЕК опубликовала медвежий ежемесячный прогноз, который указывает на то, что мировой спрос на нефть в 2020 году упадет более круто, чем прогнозировалось ранее, из-за коронавируса, и есть сомнения в восстановлении в следующем году", - сказал Автар Санду, старший менеджер по сырьевым товарам в Phillip Futures.



Тем не менее, в США запасы сырой нефти и бензина упали на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия увеличили производство, а спрос улучшился, говорится в докладе правительства.



Спрос на топливо в США на прошлой неделе вырос до 19,37 миллиона баррелей в день, самого высокого уровня с марта, как показали данные Управления энергетической информации (EIA), в то время как добыча нефти упала до 10,7 миллиона баррелей в день (баррелей в день) с 11 миллионов баррелей в сутки.



Аналитики считают, что растущая неопределенность из-за тупиковой ситуации в Вашингтоне в отношении пакета мер стимулирования для поддержки восстановления после сильнейшего воздействия пандемии коронавируса также может оказать давление на цены.

