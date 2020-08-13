Разумков рассказал о своем доме

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков купил дом два года назад и расценивает появившуюся в СМИ информацию о его переезде в новый дом "досадной ошибкой" журналистов.



"Дом у меня появился в 2016 году. Он был куплен, он был изменен… Крышу поменяли три года назад, перекрашен он был два года тому назад… Мне тут точно нечего стыдиться. Я его покупал задолго до того, как пришел в политику", - сказал Разумков журналистам в Сумах в четверг.



Он рассказал, что когда баллотировался в народные депутаты, его дом снимали журналисты, и добавил: "Вы можете посмотреть, он был в том же самом цвете, с той же самой крышей минимум год тому назад".



Спикер парламента подчеркнул, что не знает, откуда "появилась эта информация и почему она появилась именно сегодня". "При всем уважении, таких совпадений не бывает. Или это ошибка журналистов, всякое бывает, или, скажем так, сделали это умышленно", – сказал Разумков, добавив: "Будем считать, что это чья-то досадная ошибка".



Ранее СМИ сообщали, что Разумков переехал в новый особняк в село Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района под Киевом.

