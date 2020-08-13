Михалок впервые высказался о событиях в Беларуси

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок во время концерта в Одессе впервые публично высказался относительно массовых акций протеста в Беларуси.



Как сообщает hromadske, Михалок перед началом концерта коротко упомянул о событиях в Беларуси.



"Я знаю, что мои братья-белорусы, которые борются там, снаружи, победят, как воины света расправятся с Дартом Вейдером, но я здесь не для того, чтобы пиз**ть о политических раскладах", - сказав Михалок.



Издание отмечает, что перед концертом, проходившим в клубе Ibiza, прошла небольшая акция в поддержку белорусов, участники которой выразили свое недовольство молчанием Михалка о событиях в Беларуси.



Также добавим, что за последние два дня Михалок опубликовал на странице в Instagram три видео на песни "Родны край!", "Середнi вiки" и "Годзе".



Также, сегодня в сториз он поделился видео, на котором видно группу людей с бело-красными флагами, из портативной колонки играет песня "Грай", а рядом расположены таблички с надписями "Нас 97%" и "Сашка, не дуркуй".

