В Киеве ограничат движение на Шулявском путепроводе до 20 августа

С 14 до 20 августа в Киеве ограничат движение транспорта на Шулявском путепроводе. Там будут устанавливать верхние слои асфальтобетонного покрытия и будут наносить дорожную разметку.



Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).



Как сообщается, работы будут продолжаться на основном проезде и на подходах со стороны улицы. Гетмана и улицы. Довженко. Таким образом, частичное ограничение движения будет происходить с 00:30 14 августа до 05:00 20 августа.

