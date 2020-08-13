Шмыгаль заверил в безопасности хранения селитры

Правительство получило первые результаты проверки хранения селитры в Украине, которые свидетельствуют о том, что химикаты хранятся в соответствии со стандартами. Об этом в ходе визита в Харьковскую область в четверг, 13 августа, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Первые результаты показывают: стандарты хранения селитры в Украине – это хранение в бегах, это специальные емкости. Она хранится не насыпом, как это было в Бейруте. Есть некие сроки, когда она слеживается, что и было нарушено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются", - заверил Шмыгаль.



По словам премьера, обнародованная в СМИ информация о хранении селитры в порту Южный не подтвердилась.



В то же время Шмыгаль подчеркнул, что окончательные результаты будут 15 сентября.

