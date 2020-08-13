Илон Маск отреагировал на протесты в Белоруссии

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск отреагировал на массовые протесты в Белоруссии. Об этом он написал в Twitter.



Под записью одного из пользователей соцсети, в которой описывается происходящее в Белоруссии, Маск оставил комментарий: «Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?»



Массовые акции в Белоруссии продолжаются пятый день. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Работники ряда белорусских предприятий объявили забастовку.



Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.

