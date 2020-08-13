Танкер Delfi в Одессе отбуксируют до Дня Независимости

Компания Краншип уберет затонувший танкер Delfi с пляжа Дельфин в Одессе уже до Дня Независимости. Об этом заявил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий во время посещения авиационного завода в Харькове, передает Интерфакс-Украина в четверг, 13 августа.



"В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным "символом" на одесском пляже", - сказал Криклий.



Напомним, что ранее в Одессе из танкера снова вытекли нефтепродукты. Очередная попытка поднять затонувший танкер на киль провалилась, зато произошел новый излив нефтепродуктов, повлекший загрязнение около 100 квадратных метров поверхности воды.



Также Госэкоинспекция подсчитала ущерб от затонувшего танкера в Одессе. Методика, которой руководствуется Госэкоинспекция, предусматривает оценивание ущерба по формуле - $280 за 1 кг нефтепродуктов.

