Брекеты на зубы: чем отличаются самые популярные разновидности

Всего 2% людей от природы одарены идеально ровными зубами. Остальным исправить дефекты прикуса и выровнять зубы помогут брекеты. Чем отличаются эти ортодонтические конструкции, объяснили эксперты киевской стоматологической клиники Healthy Dent.



Брекеты – ортодонтические конструкции, которые появились еще в прошлом веке, однако и сегодня остаются самыми действенными приспособлениями для исправления прикуса у детей и взрослых. Это название наверняка слышал каждый, а вот о том, как действует такое устройство и в чем отличия брекетов, догадываются немногие.

Как устроены брекеты

«Скобка» – так переводится слово bracket с английского языка. Базовая конструкция брекетов включает в себя проволочную дугу и замочки с пазами, через которые протягивается проволока. Они прикрепляются к наружной стороне зубов бондом – специальным клеем.

Принцип действия брекет-систем следующий:

стоматолог задает дуге нужную форму, в зависимости от конкретного ортодонтического дефекта;

врач наклеивает брекеты на зубы, пропускает через пазы дугу и фиксирует проволоку;

дуга стремится вернуться в исходное положение, при этом давит на зубы и постепенно возвращает их в правильное расположение;

периодически ортодонт подтягивает дугу, чтобы их зафиксировать в новом положении.

Вот так в упрощенном виде выглядит исправление ортодонтических дефектов с помощью брекетов. Лечение долговременное, как правило, длится 1–2,5 года.

Если раньше использовались только металлические брекеты, то сегодня ортодонты могут предложить около десятка видов конструкций. Аппараты отличают по типу материала, способу взаимодействия дуги и брекетов, расположению.

Виды брекетов по типу материала

Стоимость, внешний вид и эффективность брекетов зависят от типа материала, из которого изготовлены аппараты. Популярные разновидности:

металлические брекеты: классика, которая не выходит из моды. Бюджетный и при этом действенный вид ортодонтических конструкций. Помогают выровнять зубы за самое короткое время. Из минусов – заметны на зубах и могут вызвать аллергию на металл;

сапфировые брекеты: прозрачные замочки-кристаллы прочные и незаметные, выдают себя разве что легким сверканием на зубах;

керамические аппараты: главный плюс брекетов из керамики – идентичность зубной эмали, поэтому конструкции не бросаются в глаза;

пластмассовые брекеты: замочки в этих конструкциях сделаны из медицинской пластмассы. Их цвет подбирается в тон эмали. Изделия гипоаллергенные, стоят дешевле по сравнению с керамическими и сапфировыми аппаратами, но менее прочные.

Лингвальные и вестибулярные брекеты: в чем разница

Вестибулярные аппараты – это традиционный вариант расположения брекетов, конструкция фиксируется на внешней стороне зубов. Именно такой вид конструкции мы привыкли видеть. Лингвальные брекеты может заметить разве что ортодонт, и то, когда пациент сядет в кресло и откроет рот. Не зря этот тип аппаратов называют «невидимыми».

Секрет заключается в месте установки конструкций: лингвальные брекеты фиксируются с внутренней стороны зубов (лингва в переводе означает «язык»). Это новинка в ортодонтии, лучший вариант в плане эстетики. Действуют такие конструкции тоже эффективно, но пока пациент к ним не приспособится, доставляют дискомфорт и влияют на дикцию.

Брекеты с лигатурами и без

В стандартных аппаратах брекеты фиксируются с помощью специальных приспособлений – лигатур из резины или металла. В самолигирующих конструкциях эту функцию выполняют клипсы, задвижки, защелки. За такими брекетами проще ухаживать, однако конструкции более габаритные.

Какой вариант выбрать: «невидимки» или традиционные брекеты, с лигатурами или без, из металла или керамики, подскажет стоматолог после осмотра пациента. Нужна консультация врача-ортодонта – обращайтесь в клинику Healthy Dent.