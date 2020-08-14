ВОЗ: мир нуждается в разработке большого числа вакцин от коронавируса

Мировое сообщество нуждается в разработке большого числа вакцин против коронавируса, чтобы увеличить шансы на успех в борьбе с пандемией. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Разработка вакцин - это долгое, сложное, рискованное и дорогостоящее дело. Подавляющее большинство вакцин находятся сейчас на ранней стадии разработки, - сказал он. - Мир нуждается в многочисленных вакцинах-кандидатах различных типов, чтобы иметь максимальные шансы на достижения решения".



По словам гендиректора, следует ожидать превышения спроса над предложением, когда вакцины будут созданы. "Повышенный спрос и соревнование за поставки уже приводят к "вакцинному национализму", и это вызывает риск сильного роста цен", - сказал он, призвав мировое сообщество к солидарности в решении вопроса о доступе населения планеты к вакцинации.



Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что нужны совместные шаги в "разработке новых вакцин, диагностических и терапевтических средств", а также в создании условий, при которых они станут доступны "для всех людей повсюду". Коснувшись созданного по инициативе ВОЗ международного партнерства ACT-Accelerator, которое призвано "обеспечить справедливое и равноправное предоставление [странам] инструментов против COVID-19", гендиректор напомнил, что ему требуется финансирование в размере $31,3 млрд.



Разработка средств борьбы с коронавирусом потребует инвестиций в размере не менее $100 млрд.



"По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере 100 млрд долларов на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются", - сказал Гебрейесус.



Гендиректор напомнил, что согласно оценкам Международного валютного фонда, "пандемия COVID-19 обходится глобальной экономике в $375 млрд ежемесячно, а общие потери глобальной экономики в течение двух лет превысят $12 трлн". Как отметил далее глава ВОЗ, страны "Большой двадцатки" "мобилизовали $10 трлн в виде фискальных стимулов" для преодоления последствий пандемии. Таким образом, "мир уже израсходовал триллионы долларов для борьбы с краткосрочными последствиями". Это более чем в три с половиной раза превышает расходы, потребовавшиеся на преодоление глобального финансового кризиса, резюмировал Тедрос Аданом Гебрейесус.



