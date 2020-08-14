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- Верховный суд разъяснил, когда истец имеет право на получение возмещения упущенной выгоды
Верховный суд разъяснил, когда истец имеет право на получение возмещения упущенной выгоды
Условиями договора ответчик взял на себя обязательство возместить истцу сумму упущенной выгоды в размере арендной платы за весь период с даты принятия решения городского совета до момента государственной регистрации права аренды, однако не выполняет его.
В связи с этим городской совет обратился с иском к ФОП о взыскании 485 556 грн упущенной выгоды в размере арендной платы на основании условий договора аренды земли, за период государственной регистрации ответчиком права аренды.
Местный суд иск удовлетворил.
Однако апелляционный суд в удовлетворении иска отказал, указав, что иск подан преждевременно и на момент обращения в суд право истца на получение спорной суммы средств - не нарушено. Суд отметил, что убытки возмещаются собственникам земли и землепользователям не позднее чем в течение одного месяца после утверждения актов комиссий, что предусмотрено Порядком определения и возмещения убытков собственникам земли и землепользователям. А поскольку материалы дела не содержат акта соответствующей комиссии об определении убытков собственнику земли и решения об утверждении соответствующего акта, поэтому у ответчика обязанность по возмещению соответствующих убытков не возникла ни в силу договора, ни в силу закона.
Однако коллегия судей Хозяйственного суда ВС постановление апелляционного суда отменила и передала дело на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав следующее.
Верховный Суд отметил, что заключенный между истцом и ответчиком договор предусматривает обязанность ответчика возместить убытки (упущенную выгоду), которые заключаются в неполучении арендной платы за период с даты принятия решения до момента вступления в силу договора аренды.
При этом, по оценке судов обеих инстанций, материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств того, что у ответчика были объективные препятствия для выполнения своего долга, а также отсутствуют доказательства, подтверждающие обращение ответчика в установленный срок к истцу с предложением заключить договор аренды земли.
Материалы дела содержат доказательства направления в адрес ответчика писем с напоминанием о необходимости заключения договора аренды.
Также, материалами дела подтверждается, что ответчик фактически пользовался земельным участком в указанный истцом период.
ВС согласился с выводом, что ответчик должен возместить истцу убытки в виде упущенной выгоды.
Положения земельного и гражданского законодательства не содержат запрета для сторон урегулирования отношений по возмещению недополученных доходов в договорном порядке, что имело место в данном случае, а потому и применение апелляционным судом п. 5 Порядка и вывод о том, что стороны в спорном договоре, руководствуясь принципом свободы договора, установили размер убытков непосредственно условиями договора, и определенный сторонами размер (в размере арендной платы), однако, порядок и срок уплаты убытков урегулирован п. 5 Порядка , а именно "не позднее чем в течение одного месяца после утверждения актов комиссий" - является ошибочным.
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