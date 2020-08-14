Верховный суд разъяснил, когда истец имеет право на получение возмещения упущенной выгоды

Условиями договора ответчик взял на себя обязательство возместить истцу сумму упущенной выгоды в размере арендной платы за весь период с даты принятия решения городского совета до момента государственной регистрации права аренды, однако не выполняет его.



В связи с этим городской совет обратился с иском к ФОП о взыскании 485 556 грн упущенной выгоды в размере арендной платы на основании условий договора аренды земли, за период государственной регистрации ответчиком права аренды.



Местный суд иск удовлетворил.



Однако апелляционный суд в удовлетворении иска отказал, указав, что иск подан преждевременно и на момент обращения в суд право истца на получение спорной суммы средств - не нарушено. Суд отметил, что убытки возмещаются собственникам земли и землепользователям не позднее чем в течение одного месяца после утверждения актов комиссий, что предусмотрено Порядком определения и возмещения убытков собственникам земли и землепользователям. А поскольку материалы дела не содержат акта соответствующей комиссии об определении убытков собственнику земли и решения об утверждении соответствующего акта, поэтому у ответчика обязанность по возмещению соответствующих убытков не возникла ни в силу договора, ни в силу закона.



Однако коллегия судей Хозяйственного суда ВС постановление апелляционного суда отменила и передала дело на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав следующее.



Верховный Суд отметил, что заключенный между истцом и ответчиком договор предусматривает обязанность ответчика возместить убытки (упущенную выгоду), которые заключаются в неполучении арендной платы за период с даты принятия решения до момента вступления в силу договора аренды.



При этом, по оценке судов обеих инстанций, материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств того, что у ответчика были объективные препятствия для выполнения своего долга, а также отсутствуют доказательства, подтверждающие обращение ответчика в установленный срок к истцу с предложением заключить договор аренды земли.



Материалы дела содержат доказательства направления в адрес ответчика писем с напоминанием о необходимости заключения договора аренды.



Также, материалами дела подтверждается, что ответчик фактически пользовался земельным участком в указанный истцом период.



ВС согласился с выводом, что ответчик должен возместить истцу убытки в виде упущенной выгоды.



Положения земельного и гражданского законодательства не содержат запрета для сторон урегулирования отношений по возмещению недополученных доходов в договорном порядке, что имело место в данном случае, а потому и применение апелляционным судом п. 5 Порядка и вывод о том, что стороны в спорном договоре, руководствуясь принципом свободы договора, установили размер убытков непосредственно условиями договора, и определенный сторонами размер (в размере арендной платы), однако, порядок и срок уплаты убытков урегулирован п. 5 Порядка , а именно "не позднее чем в течение одного месяца после утверждения актов комиссий" - является ошибочным.

