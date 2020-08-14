МИД Франции рекомендовал своим гражданам не фотографировать правоохранителей в Белоруссии

Министерство иностранных дел Франции рекомендовало французам, отправляющимся в Белоруссию, не фотографировать сотрудников правоохранительных органов и не приближаться к демонстрациям. Соответствующее уведомление появилось в четверг на сайте внешнеполитического ведомства.



"После президентских выборов 9 августа 2020 года манифестации регулярно проходят в Минске и других крупных городах. Каждый день происходят столкновения, которые привели к задержанию тысяч манифестантов, десятки человек пострадали, двое погибли. Рекомендуется держаться на расстоянии от скоплений людей и воздержаться от фотографирования сил правопорядка", - говорится в сообщении.



Рекомендации, касающиеся мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса, пока остаются без изменений. Несмотря на отмену 14-дневного карантина по прибытии, путешественникам из Франции советуют иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19.



